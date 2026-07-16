EU-Kommissar Brunner fordert Abbau der Grenzkontrollen

„Es ist nun an der Zeit, die Kontrollen an den Binnengrenzen abzuschaffen“, heißt es aus Brüssel.

EU-Migrationskommissar Magnus Brunner hat Länder wie Österreich und Deutschland aufgerufen, ihre Grenzkontrollen im Schengenraum zu beenden. „Es ist nun an der Zeit, die Kontrollen an den Binnengrenzen abzuschaffen“, sagte Brunner in einem Interview mit dem European Newsroom (ENR) in Brüssel. Die EU-Außengrenzen seien durch den Pakt für Migration und Asyl nunmehr besser geschützt, weil die Verfahren an den Außengrenzen stattfinden. Vor allem seien die Zahlen irregulärer Ankünfte dramatisch zurückgegangen, zuletzt um 37 Prozent gegenüber 2025, betonte Brunner.

Schrittweise abschaffen

Brunner betont, dass die Mitgliedsländer die Grenzkontrollen bereits abbauen. Er verweist etwa auf die Grenze zwischen Slowenien und Österreich, wo in Spielfeld der Rückbau des Grenzmanagements begonnen hat. Und er sieht Alternativen: „Eine der Möglichkeiten besteht darin, die Grenzkontrollen im Hinterland durchzuführen“, so der EU-Kommissar. „Und immer mehr Mitgliedstaaten bewegen sich in diese Richtung, was gut ist und den richtigen Weg in die Zukunft darstellt. Ich würde sagen, wir könnten die Grenzkontrollen schrittweise abschaffen.“

Übrigens: Auch der ehemalige Präsident des Europäischen Parlaments, Martin Schulz, fordert die Aufhebung der deutschen Grenzkontrollen. „Diese Kontrollen bringen fast nichts und verstoßen gleichzeitig gegen grundlegendes europäisches Recht“, sagte der frühere SPD-Chef. Die EU-Kommission müsste vor diesem Hintergrund strenger mit Deutschland umgehen, so Schulz. Feste Kontrollposten würden eindeutig gegen den Schengen-Vertrag verstoßen.

EU-Asylpakt wird umgesetzt

Der Migrationskommissar sieht die EU-Staaten bei der Umsetzung des im Juni in Kraft getretenen Pakts für Migration und Asyl auf Kurs. „Bisher sehen wir, dass die neuen Vorschriften in der gesamten Europäischen Union angewendet werden“, sagte er. In fast jedem Mitgliedstaat seien die nationalen Gesetze auf dem neuesten Stand. Im Oktober werde die Kommission genauer wissen, wie der Pakt tatsächlich funktioniere.