Bei Sprung in Fügener Freibad-Becken: Unbekannter verletzte 13-Jährigen schwer

Ein bislang unbekannter Jugendlicher soll im Freibad Fügen gezielt auf einen 13-Jährigen gesprungen sein. Das Opfer erlitt dabei eine schwere Verletzung. Die Polizei bittet um Hinweise.

Fügen – Am Montag gegen 18.40 wurde ein 13-Jähriger im Freibad Fügen schwer verletzt. Ein bislang unbekannter Jugendlicher soll im Bereich der Wasserhüpfburg gezielt vom Beckenrand auf den Buben gesprungen sein.

Der mutmaßliche Täter flüchtete und konnte bislang nicht ausgeforscht werden. Die Polizeiinspektion Strass im Zillertal bittet daher um Hinweise unter der Telefonnummer 059133/7255.