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Kommentar
Transit-Klage: Es tut weh, ist aber nicht das Ende
Kommentarvon Liane Pircher
Tirol könnte jetzt böse auf den südlichen Nachbarn und auf die EU sein. Das hilft aber keinem. Ab sofort geht es darum, sich mit einer unbequemen Wahrheit neu aufzustellen.
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