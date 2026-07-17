Kommentar

Transit-Klage: Es tut weh, ist aber nicht das Ende

Liane Pircher

Kommentarvon Liane Pircher

Tirol könnte jetzt böse auf den südlichen Nachbarn und auf die EU sein. Das hilft aber keinem. Ab sofort geht es darum, sich mit einer unbequemen Wahrheit neu aufzustellen.

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