Pegelstand auf dem Bildschirm
Darum lässt Innsbruck seine Brücken bei Hochwasser künftig per Kamera überwachen
Innsbrucks Brücken sind bei Hochwasser besonders bedroht, darunter der Emile-Bethuart-Steg. Künftig sollen Kameras diese Infrastruktur überwachen.
© Axel Springer
Neun Kameras haben bald elf Innsbrucker Brücken am Inn und der Sill im Blick. MitarbeiterInnen der IKB sollen die Infrastruktur dann zu gewissen Zeiten beobachten. Lob gab es von der FPÖ, die KPÖ brachte den Datenschutz ins Spiel.
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