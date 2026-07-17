Zwischenfall bei Bauernhof
Hunde attackierten in Hochfilzen Besucherin: 60-Jährige ins Krankenhaus geflogen
Hochfilzen – Eine 60-jährige Frau wurde am Donnerstagabend in Hochfilzen von Hunden attackiert und ins Krankenhaus Zell am See geflogen. Laut Polizei ging sie gegen 20.50 Uhr zu einem Bauernhof, wo ihr eine 50-jährige Bewohnerin die Haustür öffnete. Die drei Hunde der 50-Jährigen griffen daraufhin die 60-Jährige an.
Die Hundehalterin schritt gemeinsam mit Nachbarn ein und riss die Tiere vom Opfer los. Die Frau hatte allerdings bereits Verletzungen an beiden Armen und einem Arm davongetragen. (TT.com)