Hunde attackierten in Hochfilzen Besucherin: 60-Jährige ins Krankenhaus geflogen

Hochfilzen – Eine 60-jährige Frau wurde am Donnerstagabend in Hochfilzen von Hunden attackiert und ins Krankenhaus Zell am See geflogen. Laut Polizei ging sie gegen 20.50 Uhr zu einem Bauernhof, wo ihr eine 50-jährige Bewohnerin die Haustür öffnete. Die drei Hunde der 50-Jährigen griffen daraufhin die 60-Jährige an.