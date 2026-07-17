Anonymer Wohltäter spendete Harley Davidson für den guten Zweck

Die heurigen Kitzbühel Bike Days brachten nicht nur gute Stimmung, sondern auch eine selbstlose Geste: Der Gewinner des Hauptpreises der Charity Tombola spendete anonym seinen Gewinn – es handelt sich dabei um eine Harley Davidson Nightster. Das kommt sozialen Projekten zugute.

Kitzbühel – Die Kitzbühel Bike Days zogen wieder tausende BesucherInnen an. Bei bestem Sommerwetter standen fünf Tage lang gemeinsame Ausfahrten, Austausch unter Bike-Fans, Partys und Live-Musik in der Kitzbüheler Innenstadt auf dem Programm. Viele nutzten die Gelegenheit, ihre Produkte und Dienstleistungen zu präsentieren.

Bei der Charity-Tombola, die gemeinsam mit dem Vertreter Stammtisch Kitzbühel (VST Kitzbühel) zugunsten des Lilienhofs in Schwoich – einem inklusiven Therapiebauernhof – veranstaltet wurde, wechselten zahlreiche Lose den Besitzer.

Zum Hintergrund:

Was nach der Verlosung des Hauptpreises geschah, überraschte alle: Der Gewinner des Hauptpreises – einer Harley Davidson Nightster – entschied sich, das Motorrad nicht selbst zu behalten. Stattdessen schenkte er die Maschine dem VST Kitzbühel, damit der Verein diese bei der nächsten VST-Gala erneut versteigern kann. Der Erlös fließt wiederum vollständig in soziale Projekte.

Im Rahmen einer offiziellen Übergabe überreichte Hans-Peter Wieland, Präsident des HDC Kitzbühel American Motorcycles Club, die Harley-Davidson an Martin Eberl, Präsident des VST Kitzbühel.

„Mehr als ein Motorradtreffen“

„Mit einer solchen Geste hat niemand gerechnet. Sie zeigt, wie groß der Zusammenhalt innerhalb unserer Community ist und dass die Kitzbühel Bike Days weit mehr sind als ein Motorradtreffen“, zeigt sich das Organisationsteam bewegt. Für die Veranstalter dürfte diese Entscheidung der wohl emotionalste Moment der diesjährigen Kitzbühel Bike Days gewesen sein. Das Motto „Gemeinsam fahren. Gemeinsam helfen. Gemeinsam feiern. Gemeinsam können wir etwas bewegen“ habe sich bewahrheitet, meinen sie.

Die Kitzbühel Bike Days 2026 open_in_full © Simon Hausberger © Simon Hausberger © Simon Hausberger © Simon Hausberger © Simon Hausberger © Simon Hausberger

4,1 Millionen Euro Spenden in 25 Jahren

Der Vertreterstammtisch Kitzbühel spendet nicht zum ersten Mal an den Lilienhof: Vor gut fünf Jahren wurde mit einer Summe von 150.000 Euro so manches Projekt möglich. Die Einrichtung in Schwoich ist nicht nur ein Bauernhof, sondern auch ein inklusives Therapiezentrum.

Generell hinterlässt der wohltätige Verein seit mehr als 25 Jahren in Kitzbühel und Umgebung deutliche Spuren: Die Mitglieder des Vereins haben in dieser Zeit nicht weniger als 4,1 Millionen Euro an Spenden gesammelt und damit 1650 Menschen und Institutionen in der Region geholfen. (TT.com)