ZDF stoppt Auftritt von Danger Dan und Igor Levit in „Die Anstalt“

Der Rapper Danger Dan und der Pianist Igor Levit sollten in der Jubiläumsausgabe der ZDF-Satiresendung „Die Anstalt“ ihr neues Lied „Keine Angst“ präsentieren. Kurz vor der Aufzeichnung wurde der Auftritt jedoch gestrichen. Nach Angaben der Musiker legte die ZDF-Intendanz ihr Veto ein. Das Duo spricht von einem „autoritären Akt“.