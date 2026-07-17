Tödlicher Moped-Unfall im Oberland: Jugendlicher starb bei Sturz von Brücke

Der 17-Jährige verlor in Stanz bei Landeck die Kontrolle über sein Moped und stürzte über eine Brücke 30 Meter tief in ein Bachbett. Trotz rascher Erster Hilfe verstarb der Jugendliche noch an der Unfallstelle.

Stanz bei Landeck – Ein tragischer Verkehrsunfall hat am Donnerstagabend in Stanz bei Landeck ein Todesopfer gefordert: Ein 17-Jähriger kam dabei ums Leben.

Der Jugendliche war gegen 20.30 Uhr mit einem Moped auf einer Gemeindestraße von Grins kommend in Richtung Stanz unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er auf der Tobelbrücke die Kontrolle. Das Fahrzeug prallte gegen das Brückengeländer, wodurch der 17-Jährige über die Absperrung geschleudert wurde. Er stürzte in der Folge rund 30 Meter tief in das darunterliegende Bachbett des Köterbachs, berichtet die Polizei.

Anwohner schlugen Alarm

Anwohner, die durch das Unfallgeräusch aufmerksam geworden waren, reagierten sofort. Sie setzten unverzüglich die Rettungskette in Gang, stiegen zu dem Verunglückten hinab und leisteten Erste Hilfe. Trotz der rasch eingeleiteten Rettungsmaßnahmen erlag der Jugendliche jedoch noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Aufgrund der anspruchsvollen Bergungsverhältnisse und der Schwere des Unfalls stand ein Großaufgebot an Einsatzkräften im Einsatz. Neben einem Notarzthubschrauber und dem Rettungsdienst waren die Freiwilligen Feuerwehren Landeck und Stanz sowie die Polizei vor Ort. Zur Betreuung der Ersthelfer und Angehörigen wurde zudem ein Kriseninterventionsteam (KIT) angefordert.