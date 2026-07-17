Flucht vor der Polizei missglückt: Zwei Zwölfjährige stürzten mit E-Scooter in Innsbruck

Ein Fluchtversuch vor der Polizei hat am Donnerstagabend in Innsbruck für zwei Zwölfjährige im Krankenhaus geendet. Die Buben fuhren zu zweit auf einem E-Scooter und ignorierten das Anhaltesignal einer Streife. Nach einer Fahrt mit hoher Geschwindigkeit stürzten die Teenager und verletzten sich.

Innsbruck – Ein missglückter Fluchtversuch vor einer Polizeistreife hat am Donnerstagabend in Innsbruck für zwei Buben im Krankenhaus geendet. Gegen 20.45 Uhr fiel einer Polizeistreife im Bereich der Hans-Flöckinger-Promenade ein E-Scooter auf, der regelwidrig mit zwei Personen besetzt war. Bei den Mitfahrern handelte es sich laut Beamten um zwei zwölfjährige Österreicher.

Als die Polizei den E-Scooter anhalten und kontrollieren wollten, ignorierte der Lenker das Signal der Polizisten. Stattdessen gab er Gas und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit. Die Flucht währte jedoch nicht lange: Schon nach kurzer Zeit verlor der Zwölfjährige die Kontrolle über den Scooter, woraufhin die beiden Buben stürzten.