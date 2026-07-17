Flucht vor der Polizei missglückt: Zwei Zwölfjährige stürzten mit E-Scooter in Innsbruck
Ein Fluchtversuch vor der Polizei hat am Donnerstagabend in Innsbruck für zwei Zwölfjährige im Krankenhaus geendet. Die Buben fuhren zu zweit auf einem E-Scooter und ignorierten das Anhaltesignal einer Streife. Nach einer Fahrt mit hoher Geschwindigkeit stürzten die Teenager und verletzten sich.
Innsbruck – Ein missglückter Fluchtversuch vor einer Polizeistreife hat am Donnerstagabend in Innsbruck für zwei Buben im Krankenhaus geendet. Gegen 20.45 Uhr fiel einer Polizeistreife im Bereich der Hans-Flöckinger-Promenade ein E-Scooter auf, der regelwidrig mit zwei Personen besetzt war. Bei den Mitfahrern handelte es sich laut Beamten um zwei zwölfjährige Österreicher.
Als die Polizei den E-Scooter anhalten und kontrollieren wollten, ignorierte der Lenker das Signal der Polizisten. Stattdessen gab er Gas und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit. Die Flucht währte jedoch nicht lange: Schon nach kurzer Zeit verlor der Zwölfjährige die Kontrolle über den Scooter, woraufhin die beiden Buben stürzten.
Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei kamen die Jugendlichen mit dem Schrecken und glimpflichen Verletzungen davon. Sie zogen sich schmerzhafte Schürfwunden an den Armen und Beinen zu. Nach der Erstversorgung vor Ort wurden sie zur weiteren medizinischen Abklärung in die Klinik Innsbruck eingeliefert. (TT.com)