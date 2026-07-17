Umgestürzte Kerze setzte Kapelle in Neustift im Stubaital in Brand

Neustift im Stubaital – Ein Brand in einer Kapelle im Neustifter Ortsteil Milders hat am frühen Freitagmorgen zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Gegen 4.30 Uhr brach in dem sakralen Gebäude aus. Nach dem Absetzen des Notrufs alarmierte die Leitstelle Tirol die Freiwillige Feuerwehr Neustift gegen 4.30 Uhr mittels Sirene und Sammelruf unter dem dringenden Einsatzstichwort „Brand Sonderbau“.

Dank des geistesgegenwärtigen Eingreifens einer Anwohnerin konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Frau bemerkte den Brand sofort und schaffte es noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und nahezu vollständig zu löschen.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Neustift, die mit vier Fahrzeugen anrückten, mussten daher lediglich noch Nachlöscharbeiten durchführen. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet.