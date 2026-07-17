Nach Vorbild „Alligator-Alcatraz“: Israel will Häftlinge mit Krokodilen bewachen

Die israelische Regierung prüft einen höchst umstrittenen Plan: Krokodile sollen künftig möglicherweise als „Wachpersonal“ in Wassergräben rund um ein Gefängnis für palästinensische Sicherheitshäftlinge eingesetzt werden. Dafür hat Umweltministerin Idit Silman nun den rechtlichen Status von Nilkrokodilen geändert, stößt damit aber auf den Widerstand von Experten und der eigenen Naturschutzbehörde.

Jerusalem – Israels Umweltministerin Idit Silman hat den rechtlichen Status von Nilkrokodilen geändert und diese zu „gezüchteten Wildtieren“ erklärt. Israelischen Medienberichten zufolge soll die Änderung den Einsatz der Reptilien in Wassergräben rund um ein Gefängnis mit palästinensischen Sicherheitshäftlingen ermöglichen. Der rechtsextreme Minister Itamar Ben-Gvir hatte zuvor ein Gefängnis nach dem Vorbild des US-amerikanischen „Alligator-Alcatraz“ gefordert.

Das US-Abschiebegefängnis in den Everglades-Sümpfen erhielt den Namen „Alligator-Alcatraz“ in Anspielung auf das frühere Alcatraz-Gefängnis auf einer Insel vor San Francisco. US-Präsident Donald Trump hatte das Gefängnis in seiner Wahlheimat Florida im vergangenen Juli besucht und die harschen Haftbedingungen in dem von Alligatoren wimmelnden Sumpfgebiet gelobt.

In Israel sollen nun mit Änderung des rechtlichen Status der Nilkrokodile Sicherheitsbehörden grundsätzlich eine Genehmigung für die Haltung der Tiere erhalten können. Andere Krokodilarten hatten diese Einstufung zuvor erhalten, um eine kommerzielle Zucht wegen ihrer Häute zu ermöglichen. Betroffen sein könnte etwa das große Hochsicherheitsgefängnis Ketziot in der Negev-Wüste. Dort sind den Angaben zufolge unter anderem palästinensische Sicherheitshäftlinge sowie während des Gaza-Kriegs festgenommene Palästinenser inhaftiert.

Fragwürdig, ob Umsetzung kommt