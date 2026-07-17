Sommerfest der WALTER GROUP: Zusammenhalt und Vielfalt als Teil der Unternehmenskultur

Spannende Ballwechsel und internationales Umfeld beim Beachvolleyball-Turnier: Bereits zum 24. Mal fand das alljährliche Sommerfest der WALTER GROUP mit ihren Tochterunternehmen LKW WALTER und CONTAINEX statt.

Bei strahlendem Sonnenschein und hochsommerlichen Temperaturen kämpften 15 Beachvolleyball-Teams mit über 95 engagierten Spieler*innen aus mehr als 10 Nationen in spannenden Begegnungen um jeden Punkt. Im packenden Finale sorgten intensive Ballwechsel und die mitfiebernden Zuschauerinnen und Zuschauer für eine besondere Atmosphäre.

Mit Teamgeist und Einsatz bis ins Finale. © WALTER GROUP

Das Sommerfest in der Hallo Du Arena in Ebbs ist eine Mischung aus Sport und Spiel, feiern und genießen, mitmachen und anfeuern. Das ist wohl auch das Erfolgsrezept der Veranstaltung sowie der WALTER GROUP: Vom engagierten Nachwuchs – den Trainees und Praktikant*innen – bis hin zu den langjährigen Mitarbeiter*innen, alle tragen zum Erfolg bei.

Am Spielfeldrand wurde mitgefiebert. © WALTER GROUP

Den krönenden Abschluss des gelungenen Turniers bildete die Sieger*innenehrung. Mitarbeitende und ihre Familien teilten die Freude der Sieger*innen und genossen die ausgelassene Stimmung sowie kulinarische Highlights. Auch für die kleinen Gäste war mit einer Spiel- und Malstation bestens gesorgt.

open_in_full © WALTER GROUP © WALTER GROUP © WALTER GROUP

Zusammenhalt, der verbindet – beruflich & persönlich

Die WALTER GROUP ist mit mehr als 650 Beschäftigten am Standort Kufstein einer der erfolgreichsten österreichischen Arbeitgeber. Dies mag sicher nicht zuletzt an solchen Veranstaltungen liegen. Denn Teamspirit und gegenseitige Wertschätzung sind wichtige Qualitäten bei den geschäftlichen Aktivitäten der WALTER GROUP. Dazu zählen einerseits die europaweite Abwicklung von LKW-Komplettladungen auf der Straße und im Kombinierten Verkehr durch LKW WALTER. Andererseits der europaweite Handel und die Vermietung von Büro-, Lager- und Sanitärcontainern durch CONTAINEX.