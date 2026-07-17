Rechtsexperte kritisiert
Bürgermeister mit Datenbrille: Anzengruber sieht keine schiefe Optik
Auch bei öffentlichen Terminen, wie hier bei der Eröffnung der Quantenoptischen Bodenstation am Hafelekar, hat Bürgermeister Johannes Anzengruber die „smarte“ Brille teils getragen.
© Liebl
Dass Innsbrucks Bürgermeister Johannes Anzengruber bei verschiedenen Gelegenheiten öffentlich sichtbar eine „Datenbrille“ trägt, ist aus Sicht der Opposition problematisch. Laut Anzengruber wird die Aufzeichnungsfunktion bei Gesprächen nicht genutzt. Der Jurist Matthias Kettemann warnt dennoch vor möglichen Datenlecks und sieht ein „politisch ungutes Signal“.
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