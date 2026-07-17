Bürgermeister mit Datenbrille: Anzengruber sieht keine schiefe Optik

Dass Innsbrucks Bürgermeister Johannes Anzengruber bei verschiedenen Gelegenheiten öffentlich sichtbar eine „Datenbrille“ trägt, ist aus Sicht der Opposition problematisch. Laut Anzengruber wird die Aufzeichnungsfunktion bei Gesprächen nicht genutzt. Der Jurist Matthias Kettemann warnt dennoch vor möglichen Datenlecks und sieht ein „politisch ungutes Signal“.