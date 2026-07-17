Autofahrer stieß bei St. Johann mit Klein-Lkw zusammen: Drogentest bei Unfalllenker war positiv

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der Hochkönigstraße (B164) im Gemeindegebiet von St. Johann in Tirol forderte am frühen Freitagmorgen zwei Verletzte. Wie die Polizei berichtet, war ein 25-jähriger Österreicher gegen 6.30 Uhr mit seinem Klein-Lkw auf der Bundesstraße in Richtung Fieberbrunn unterwegs, als ihm plötzlich ein Auto auf seiner Spur entgegenkam.

Um einen drohenden, frontalen Zusammenstoß zu verhindern, versuchte der 25-Jährige noch, mit dem Laster nach rechts auf den Gehsteig auszuweichen. Trotz des Ausweichmanövers ließ sich eine Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen aber nicht mehr vermeiden. Durch die Wucht des Aufpralls wurden sowohl das Auto als auch der Klein-Lkw erheblich beschädigt, beide Fahrzeuge kamen auf der Bundesstraße zum Stillstand.

Drogentest verlief positiv

Der 17-jährige österreichische Autofahrer erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungswagen in das Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol eingeliefert. Der 25-jährige Lkw-Fahrer wurde zur genaueren Abklärung und Untersuchung ebenfalls in das Spital gebracht.