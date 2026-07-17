Möglicherweise Noroviren enthalten: Warenrückruf von tiefgefrorener Beerenmischung bei Lidl

Bestimmte Chargen des Produkts „Freshona Bio Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, 300g“ bei Lidl sind möglicherweise mit dem Norovirus belastet. Insbesondere bei Säuglingen, Kleinkindern und Schwangeren können Erkrankungen damit schwer verlaufen.

Der Hersteller Jütro Tiefkühlkost GmbH & Co. KG ruft über eine Aussendung das Produkt „Freshona Bio Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren, 300g“ mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 17.04.2028 und 18.04.2028 und den Chargen L180426H3, L180426L3, L190426L3 und L190426N3 öffentlich zurück. Verkauft wurde es bei Lidl.

In der Aussendung am Freitag informiert der Hersteller, dass es nicht ausgeschlossen werden könne, dass in dem betroffenen Produkt Noroviren enthalten sind. „Noroviren verursachen bei Menschen aller Altersgruppen akut beginnende Brechdurchfälle, die zu einem erheblichen Flüssigkeitsverlust führen können. Bei Säuglingen, Kleinkindern, Schwangeren sowie alten und kranken Menschen können die Erkrankungen auch schwer verlaufen.“

Kunden sollten den Rückruf unbedingt beachten und das Produkt nicht konsumieren, heißt es weiter. Zurückgegeben werden könne das Produkt in allen Lidl-Filialen, der Kaufpreis werde zurückerstattet – auch ohne Kassenbon. Es kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden.

Vom Rückruf sind laut Aussendung nur die angegebenen Chargen betroffen. Andere bei Lidl gelistete Produkte des Herstellers Jütro Tiefkühlkost GmbH & Co. KG sowie weitere Produkte der Marke “Freshona“ sind von dem Rückruf ausgenommen. Am Ende der Aussendung entschuldigt sich der Hersteller bei allen Betroffenen für die Unannehmlichkeiten. (APA, TT)