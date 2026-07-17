Bei der Saisoneröffnung präsentiert der FC Wacker seine neue Nummer eins

Der FC Wacker bastelt weiter fleißig am Kader für die neue Zweitliga-Saison: Der am Freitag verpflichtete Torhüter spielte in der vergangenen Saison gleich 15 Mal zu null und soll bereits am Samstag (16.30 Uhr, Tivoli Stadion) bei der Generalprobe gegen Chemie Leipzig sein Debüt feiern.