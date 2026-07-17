Kollision auf Autobahnausfahrt bei Schönberg: Pkw fuhr beim Einfädeln gegen anderes Auto

Ein Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Stubaitalstraße (B183) forderte am Freitagnachmittag eine verletzte Person. Eine 66-jährige Niederländerin musste mit Verletzungen ins Krankenhaus nach Hall gebracht werden. Drei weitere Personen blieben unverletzt.

Ein Verkehrsunfall auf der Stubaitalstraße (B183) im Gemeindegebiet von Schönberg im Stubaital forderte am Freitagnachmittag eine verletzte Person. Ein Auto kollidierte beim Einfädeln von der Autobahnausfahrt auf die Bundesstraße mit einem weiteren Pkw. Zu dem Unfall gekommen war es gegen 14.40 Uhr.

Wie die Polizei berichtet, war zu dem Zeitpunkt eine 59-jährige Österreicherin mit ihrem Pkw auf der Stubaitalstraße talweinwärts unterwegs. Zur selben Zeit kam eine 66-jährige Niederländerin mit ihrem Auto von der Brennerautobahn und beabsichtigte, bei der Einmündung über den dortigen Beschleunigungsstreifen auf die Stubaitalstraße aufzufahren.

Dabei kam es zum Zusammenstoß: Das Auto der Niederländerin kollidierte seitlich mit dem auf gleicher Höhe befindlichen Pkw der Österreicherin.

Durch die Wucht der seitlichen Kollision erlitt die 66-jährige Niederländerin Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde sie vom Rettungsdienst in das Bezirkskrankenhaus Hall in Tirol eingeliefert.