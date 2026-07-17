Revolutionsgarden stoppten vier Tanker in Straße von Hormuz
Die iranischen Revolutionsgarden haben nach eigenen Angaben vier Tanker in der Straße von Hormuz aufgehalten. Die Schiffe hätten versucht, die Meerenge zu passieren, und seien unter Einsatz von Raketen und Drohnen gestoppt worden, teilen die Garden mit. Zuvor hatte es Berichte gegeben, dass nach Explosionen zwei Öltanker südlich der Straße von Hormuz in Brand geraten sind.
Die Schiffe hätten zuvor ein vermintes Seegebiet durchquert, berichtet das iranische Staatsfernsehen unter Berufung auf eine Erklärung der Revolutionsgarden.
"Zwei Öltanker, die versucht haben, das Minenfeld im Süden der Straße von Hormuz zu durchqueren, nachdem sie von US-Geheimdiensten in die Irre geführt worden waren, sind explodiert und in Brand geraten", hieß es in der von der staatlichen Nachrichtenagentur Irna auf Telegram zitierten Erklärung der Revolutionsgarden. Angaben zur Länderzugehörigkeit der Schiffe oder zu möglichen Opfern wurden zunächst nicht gemacht.
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