Beim Auffüllen von Schlaglöchern: Traktor kippte in Lermoos über Böschung

Lermoos – Ein 64-Jähriger ist am Freitag in Lermoos mit seinem Traktor verunfallt. Der füllte am frühen Abend Schlaglöcher auf einer privaten Schotterstraße auf. Um das Füllmaterial zu verdichten, fuhr er mit einem Traktor mehrmals über die reparierten Löcher vor und zurück. Dabei kam der 64-Jährige mit dem Fahrzeug von der Straße ab, worauf dieses seitlich über eine Grasböschung umkippte.