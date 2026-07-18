Gastkommentar

Sind unsere freien Abgeordneten wirklich frei?

Alois Schöpf

Gastkommentarvon Alois Schöpf

Höchst erstaunlich, was da im Zuge des Hinausschmisses des NEOS-Mitbegründers Veit Dengler wieder einmal ans Tageslicht gekommen ist.

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