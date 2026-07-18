Auto stürzte über Hang: 18-Jähriger nach schwerem Unfall in Assling in kritischem Zustand

Ein alkoholisierter 21-Jähriger kam in der Nacht mit dem Auto von der Pustertaler Höhenstraße ab. Ein 18-jähriger Mitfahrer wurde schwer verletzt. Ein weiterer Mitfahrer lief nach Hause, um Hilfe zu holen.

Assling – In Osttirol kam es in der Nacht auf Samstag zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem drei junge Männer verletzt wurden – einer von ihnen schwer. Der 21-jährige Lenker stand unter Alkoholeinfluss.

Zu dem Unfall kam es gegen 2.45 Uhr auf der Pustertaler Höhenstraße im Gemeindegebiet von Assling. Der Lenker kam aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab. Das Auto durchstieß die Leitplanke und stürzte über einen steilen Hang, berichtet die Polizei gegenüber der TT.

18-Jähriger in kritischem Zustand

Der 21-Jährige wurde nur leicht verletzt, konnte sich jedoch nicht aus dem Fahrzeug befreien. Ein 18-jähriger Mitfahrer erlitt schwere Verletzungen, er befand sich laut Polizei bei der Einlieferung ins Krankenhaus in kritischem Zustand.

Ein weiterer Mitfahrer (18) konnte das Fahrzeugwrack selbstständig verlassen. Da er sein Handy nicht finden konnte, machte er sich zu Fuß auf den Weg nach Hause, von wo aus er den Notruf wählte. Neben Rettung und Polizei rückte auch die Feuerwehr Assling, um die Verletzten aus dem Fahrzeug zu befreien und das abgestürzte Fahrzeug zu bergen. Der Einsatz dauerte bis Samstagfrüh.