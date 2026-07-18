Zieht „Jedermann“ blank?
Salzburgs Festspiele starten: Jetzt soll es nur noch auf der Bühne dramatisch werden
Wurde in Philipp Hochmairs drittem Jahr am Domplatz am Kostüm gespart? Probenbilder geben Anlass zum Spekulieren.
© BARBARA GINDL
Zwei Uraufführungen von Literaturnobelpreisträgern, eine neu gedachte „Carmen“ und ein „Faust“ von Ulrich Rasche: Die Salzburger Festspiele bieten ab Samstag ein hochkarätiges Programm. Den Auftakt macht traditionell der „Jedermann“ – heuer mit neuer Buhlschaft.
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