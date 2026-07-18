Radgeschäft in Völs schließt wohl für immer

Völs – Wo bis vor Kurzem noch Räder aller Art verkauft und repariert wurden, herrscht nun Unsicherheit. Das Fahrradgeschäft Bike Sport Baumgartner in Völs hat am Freitag Konkurs angemeldet. MitarbeiterInnen sind keine betroffen.

Die offenen Verbindlichkeiten sollen sich laut der Mitteilung des Gläubigerschutzverbands KSV1870 auf 100.000 Euro belaufen. Ob der Betrieb auf wirtschaftlich stabilen Beinen weiterlaufen kann, ist derzeit unklar. Im Internet gilt das Geschäft derzeit bereits als „dauerhaft geschlossen“. Auf eine Anfrage der TT zu den Gründen der Insolvenz und der Zukunft des Unternehmens hat die Inhaberin Sonja Baumgartner derzeit noch nicht reagiert. (TT)