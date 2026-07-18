Pkw prallte gegen Leitplanke: Zwei Männer starben bei Unfall auf Westautobahn

Amstetten – Bei einem Verkehrsunfall auf der Westautobahn (A1) im Bezirk Amstetten sind am Samstag in der Früh zwei Männer gestorben. Ihr Pkw krachte gegen eine Leitschiene, diese bohrte sich dabei in das Fahrzeug. Eine weitere Pkw-Insassin erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Linzer Spital geflogen, berichtete Notruf Niederösterreich der APA. Die A1 in Fahrtrichtung Wien war in dem Abschnitt für die Bergungsarbeiten gesperrt.

Der Unfall passierte kurz vor 7.00 Uhr in Fahrtrichtung Wien im Bereich der Gemeinde Oed. Mehrere Rettungsfahrzeuge und Feuerwehren sowie die Polizei und der Notarzthubschrauber Christophorus 15 waren im Einsatz an der Unfallstelle. Für die beiden Männer kam jedoch jede Hilfe zu spät.