Schauacker in der Reichenau
2000 Quadratmeter, die den Globus versorgen: Innsbrucker Weltacker macht Konsum greifbar
Seit 2022 veranschaulicht der Innsbrucker Weltacker, wie der „globale Mensch“ die 2000 Quadratmeter Acker nutzt, die ihm rein rechnerisch zur Verfügung stehen.
© Clemens Markart
Jedem Menschen stehen rechnerisch nur 2000 Quadratmeter Acker zur Verfügung, um seinen Bedarf zu decken – von Gemüse über Treibstoff bis zu Textilien. Der Weltacker in der Innsbrucker Reichenau veranschaulicht diesen Bedarf in der Praxis. Für das Projekt nimmt die Stadt Innsbruck jetzt 30.000 Euro in die Hand.
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