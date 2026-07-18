2000 Quadratmeter, die den Globus versorgen: Innsbrucker Weltacker macht Konsum greifbar

Jedem Menschen stehen rechnerisch nur 2000 Quadratmeter Acker zur Verfügung, um seinen Bedarf zu decken – von Gemüse über Treibstoff bis zu Textilien. Der Weltacker in der Innsbrucker Reichenau veranschaulicht diesen Bedarf in der Praxis. Für das Projekt nimmt die Stadt Innsbruck jetzt 30.000 Euro in die Hand.