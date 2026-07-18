Lebensgefährtin mehrfach betäubt und vergewaltigt: 44-Jähriger in Innsbruck in U-Haft

Ein 44-Jähriger sitzt seit April in Innsbruck in Untersuchungshaft. Dem Mann wird vorgeworfen, seine Partnerin mehrfach betäubt und vergewaltigt zu haben.

Innsbruck – Es ist der zweite Fall dieser Art, der in Österreich bekannt wird: In Tirol sitzt seit Mitte April ein 44-jähriger Mann unter dem dringenden Verdacht in Untersuchungshaft, seine Lebensgefährtin über einen längeren Zeitraum hinweg betäubt und vergewaltigt zu haben. Hansjörg Mayr, Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, bestätigte am Samstag auf TT-Anfrage die entsprechende Berichterstattung in den Ö1-Journalen des ORF.

Der Beschuldigte stehe „im dringenden Verdacht, einer nahestehenden Person wiederholt betäubende Substanzen verabreicht, in diesem Zustand diese Person vergewaltigt zu haben“, wurde Joachim Wüstner von der Staatsanwaltschaft Innsbruck am Samstag vom ORF zitiert. Erschwerend kommt hinzu, dass sich der Verdacht offenbar nicht nur auf eine Person beschränkt. Laut Heinz Holub-Friedreich, Sprecher des Bundeskriminalamtes, gibt es Hinweise darauf, dass auch eine Ex-Partnerin des 44-Jährigen Opfer der Übergriffe geworden sein dürfte, heißt es beim ORF.

Eine Bestätigung der Staatsanwaltschaft Innsbruck gab es dafür vorerst nicht: Ob es sich um einen oder mehrere Fälle handelt, „ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen“, erklärte Hansjörg Mayr dazu. Generell könne man derzeit noch keine näheren Angaben machen. Die Ermittlungen laufen über das Landeskriminalamt Tirol, unter anderem werden laut Staatsanwaltschaft umfangreiche Datenträger ausgewertet.

Parallelen zum Fall Gisèle Pelicot

Der Fall weckt Erinnerungen an den Prozess um Gisèle Pelicot. Der Fall hatte weltweit für Entsetzen gesorgt. Ihr Ehemann hatte die Französin über Jahre hinweg systematisch betäubt, vergewaltigt und sie zudem Dutzenden fremden Männern im Internet zum Missbrauch angeboten. Ermittlungen zeigen, dass sich Täter in einschlägigen Chatgruppen und auf Internetplattformen gezielt über solche Taten austauschen, sich gegenseitig anspornen und wechselseitig Medien versenden.