23-Jähriger lieferte sich in Innsbruck Verfolgungsjagd mit der Polizei

Innsbruck – Ein junger Autofahrer hat sich am späten Freitagabend in Innsbruck eine Verfolgungsjagd mit mehreren Polizeistreifen geliefert. Das Auto des 23-Jährigen fiel gegen 22 Uhr einer Streife der Polizeiinspektion Flughafen auf, als es „zügig einen Kreisverkehr am Grabenweg passierte“, berichtet die Polizei.

Als Anhalteversuche vom Lenker ignoriert wurden, wurde Verstärkung angefordert: Mehrere Streifenwägen rasten dem 23-Jährigen hinterher und konnten ihn schließlich stoppen. Wie sich herausstellte, waren die am Auto montierten Kennzeichen gestohlen worden.