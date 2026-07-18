Vermisste 74-Jährige nach vier Tagen im Wilfener Tal in Osttirol gefunden

Eine seit Dienstag vermisste 74-jährige Frau aus Lienz ist nach einer groß angelegten Suchaktion Freitagfrüh im Wilfener Tal gefunden worden. Die Pensionistin war stark unterkühlt, aber ansprechbar.

Die 53-jährige Tochter hatte ihre Mutter am Donnerstag gegen 18.45 Uhr als vermisst gemeldet. Zuletzt war die 74-Jährige am Dienstag, 14. Juli, gegen 10 Uhr gesehen worden, als sie ihre Wohnung in Lienz verlassen hatte.

Die Ermittlungen ergaben, dass die Frau in der Früh mit einem Bus zum Parkplatz Pedretscher Kaser gefahren war, um eine Wanderung zu unternehmen. Aufgrund einer Erkrankung dürfte sie sich im Wilfener Tal verirrt und dort mehrere Tage ausgeharrt haben.

An der Suchaktion beteiligten sich 43 Einsatzkräfte der Bergrettung Lienz, fünf Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Assling sowie der Polizeihubschrauber und ein Polizeidiensthundeführer.