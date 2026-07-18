74-jährige Autofahrerin in Velden fuhr in Gastgarten: Elf Personen verletzt

Velden – Eine 74-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Villach-Land ist Samstagmittag versehentlich in Velden in Kärnten mit ihrem Pkw in einen gut gefüllten Gastgarten nahe des Casinos im Zentrum der Wörthersee-Stadt gefahren. Elf Personen wurden laut Landespolizeidirektion Kärnten verletzt, zwei davon schwer. Lebensgefahr bestehe aber bei keinem Betroffenen, hieß es am frühen Nachmittag. Es handelte sich um keine gezielte Aktion, sondern ein Versehen.

Der Unfall passierte gegen 12.40 Uhr bei geringem Fahrtempo. Wie laut Polizei erste Bilder aus Überwachungskameras gezeigt hätten, dürfte der Lenkerin ein Einparkmanöver missglückt sein. Die näheren Umstände waren allerdings vorerst unklar, da die Frau nach dem Unfall unter Schock stand.