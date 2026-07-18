Schweizer Abfahrer gab wegen chronischer Erkrankung Rücktritt bekannt

Endlich hört Christophe Torrent auf seine Oma Agnes. Die habe dem Speed-Spezialisten schließlich schon öfters nahegelegt, ein „normales Leben“ zu führen. Mit nur 26 Jahren hängt der Schweizer seine Ski an den Nagel. Ein Hauch Wehmut schwinge freilich mit, versicherte er in seinem Abschieds-Posting auf Instagram.

Der Rücken spielte bei Torrent Zeit seiner Karriere nie mit. Die Diagnose Morbus Bechterew wurde ihm vergangene Saison gestellt. Eine chronische rheumatische Erkrankung, die immerhin behandelbar ist. An Leistungssport ist damit aber nicht zu denken.

Der große Durchbruch blieb dem Eidgenossen auch deshalb verwehrt. In Kitzbühel feierte er vor zwei Jahren sein Weltcup-Debüt. Für Punkte reichte es in keinem seiner vier Rennen auf höchster Ebene. (TT.com)