„Ich bin keine Bank“

Elton John und Prinz Harry streiten sich ums Geld

Prinz Harry erlitt eine kostspielige Niederlage vor Gericht. Daher soll der Royal bei Popstar Elton John um Geld gebeten haben. Der Sänger soll eine Bitte um Millionenhilfe allerdings abgelehnt haben.

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von Glomex (Datenschutz) ansehen zu können.

Mehr zum Thema:

undefined

Vom Verriss zur Auszeichnung?

Meghan auf Emmy-Kurs: Trotz heftiger Kritik winkt Herzogin Meghan jetzt ein TV-Preis

undefined

Versöhnung nach Zerwürfnis?

König Charles empfing seinen abtrünnigen Sohn Harry samt den Enkelkindern

undefined

Wut nach Urteil

Harry verliert spektakulären Prozess – jetzt rechnet er mit dem Gericht ab

Kommentare

0