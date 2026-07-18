Vor Spiel gegen Wacker
Lautstarker Marsch ins Tivoli: Chemie-Leipzig-Fans sorgen in Innsbruck für Aufsehen
Dass sich das Wort „Fan“ von „fanatisch“ ableitet, war beim Anhang von Chemie Leipzig nicht zu überhören und zu übersehen.
© Michael Domanig
Ein großer Fanmarsch des ostdeutschen Regionalligisten Chemie Leipzig führte am Samstagnachmittag ins Innsbrucker Tivoli. Vor dem Freundschaftsspiel gegen den FC Wacker konnten Schaulustige Einblick in eine besonders intensive und wilde Fankultur nehmen.
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