Bei Sturz verletzt
E-Bike-Fahrer stieß auf Kasbachstraße mit Auto zusammen
Ein 57-jähriger E-Bike-Fahrer ist am Samstagnachmittag auf der Kasbachstraße (L7) bei einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto verletzt worden. Ein 57-jähriger Ungar war gegen 13.45 Uhr mit seinem E-Bike zwischen Maurach und Jenbach in Richtung Jenbach unterwegs, während ihm ein 60-jähriger Deutscher mit seinem Pkw entgegenkam.
Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der E-Bike-Lenker mit hoher Geschwindigkeit fahrbahnmittig. Da er seine Geschwindigkeit nicht mehr rechtzeitig verringerte, touchierte er das entgegenkommende Fahrzeug.
Der Radfahrer stürzte und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde er mit der Rettung in das Krankenhaus Schwaz gebracht. (TT.com)