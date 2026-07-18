E-Bike-Fahrer stieß auf Kasbachstraße mit Auto zusammen

Ein 57-jähriger E-Bike-Fahrer ist am Samstagnachmittag auf der Kasbachstraße (L7) bei einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto verletzt worden. Ein 57-jähriger Ungar war gegen 13.45 Uhr mit seinem E-Bike zwischen Maurach und Jenbach in Richtung Jenbach unterwegs, während ihm ein 60-jähriger Deutscher mit seinem Pkw entgegenkam.