54-Jähriger verletzte sich bei Holzspaltarbeiten im Pitztal beide Hände

In seinem Garten im Pitztal führte ein 54-jähriger Mann gegen Samstagmittag Holzspaltarbeiten durch. Dabei hob er einen rund 60 Zentimeter hohen Holzklotz auf den Ablagetisch eines Holzspalters und betätigte das Fußpedal.

In der Folge senkte sich der Spaltkeil. Der Holzklotz klemmte dabei den Mittel- und Ringfinger beider Hände des Mannes am Ablagetisch ein. Der 54-Jährige erlitt schwere Verletzungen an den Mittel- und Ringfingern beider Hände. Nach der Erstversorgung wurde er mit der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht. (TT.com)