Antonelli startet aus der Pole Position, Verstappen lauert daneben in Reihe eins

WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli hat sich im Formel-1-Qualifying in Spa-Francorchamps überlegen die Poleposition geholt. Der 19-jährige Mercedes-Pilot sicherte sich am Samstag in 1:44,361 Min. den ersten Startplatz für den Großen Preis von Belgien am Sonntag (15.00 Uhr/live ServusTV, Sky). Ebenfalls in der ersten Startreihe steht Max Verstappen (+0,317 Sek.) im Red Bull, Weltmeister Lando Norris (+0,440) wurde im McLaren Dritter vor George Russell (+0,508) im zweiten Mercedes.

Allerdings wird Norris wegen einer Motorenstrafe um zehn Plätze zurückversetzt, weshalb Russell auf dem dritten Startplatz stehen wird. Für Antonelli war es die sechste Pole der Saison und zugleich das perfekte Geburtstagsgeschenk für Papa Marco Antonelli. „Es ist großartig, auf der Pole zu stehen. Das war keine ganz einfache Session, aber wir waren in der Lage, uns von Runde zu Runde zu verbessern“, sagte der Teenager aus Italien, der seinen sechsten Saisonsieg anpeilt. „Morgen zählt es und Max startet neben mir. Ich hoffe, dass ich einen guten Start hinbekomme.“