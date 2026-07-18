Auswärts in Frankfurt
Erlösung bei den Raiders: Tiroler feierten endlich ersten Saisonsieg
Endlich durften die Raiders jubeln.
© IMAGO/Foot Bowl
Lange mussten Fans und Spieler der Raiders Tirol auf diesen Moment warten: Mit einem deutlichen 61:41-Erfolg bei Frankfurt Galaxy feierte das Team von Head Coach Shuan Fatah am Samstag endlich den ersten Saisonsieg. Die Raiders Tirol dominierten die Partie von Beginn an und ließen den Gastgebern kaum eine Chance.
Mann des Spiels war Quarterback Kenyatte Allen, der trotz kurzer Vorbereitungszeit eine herausragende Performance ablieferte. (TT.com)
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