Abseits des Overtourism
Raus aus dem Alltag, rein ins Unbekannte: 9 Feierabend-Tipps in Tirol
Mühlauer Klamm, Teufelsgasse, Piller Moor und mehr: In Tirol muss man nicht weit reisen, um schöne Plätze zu erkunden.
© Rapp (1), MirjaGeh.com (1), Daniel Zangerl (1)
Wer sagt eigentlich, dass man für echte Entdeckungen weit reisen muss? Direkt vor der Haustür warten wunderschöne Orte, die selbst manche Einheimische nicht kennen. Wir haben „Micro-Abenteuer“ abseits der Touristenpfade in allen neun Tiroler Bezirken zusammengestellt – perfekt für die Stunden zwischen Feierabend und Schlafengehen.
Kommentare