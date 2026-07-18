Raus aus dem Alltag, rein ins Unbekannte: 9 Feierabend-Tipps in Tirol

Wer sagt eigentlich, dass man für echte Entdeckungen weit reisen muss? Direkt vor der Haustür warten wunderschöne Orte, die selbst manche Einheimische nicht kennen. Wir haben „Micro-Abenteuer“ abseits der Touristenpfade in allen neun Tiroler Bezirken zusammengestellt – perfekt für die Stunden zwischen Feierabend und Schlafengehen.