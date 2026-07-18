Bergführerin und Polizistin
Die Neue an der Spitze: Besuch bei Österreichs erster Leiterin einer alpinen Einsatzgruppe
Polizeiarbeit mit Karte und Kletterführer: Verena Egartner verbringt zwar auch Tage im Büro, mehr Zeit verbringt sie aber bei Einsätzen und Übungen im Gelände.
© Theresa Aigner
Verena Egartner übernimmt als erste Frau in Österreich die Leitung einer alpinen Einsatzgruppe. Die 41-jährige Bergführerin und Polizistin war in St. Anton stationiert, bevor sie kürzlich nach Hall übersiedelt ist. Die TT hat sie zu ihrer neuen Aufgabe befragt.
Kommentare