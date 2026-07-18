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Macht es bei euch „Krk“? Das Sommer-Quiz zu Kroatien
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Wer oder was sind die Kornaten? Welches Schmankerl findet man auf der Insel Pag und welche Hollywood-Produktionen fanden die passenden Kulissen in Kroatien? Testet jetzt euer Wissen zu einem der beliebtesten Urlaubsländer der Tiroler!
Das große Kroatien-Quiz
Kaum ein anderes Domizil bietet so viel Abwechslung. Wie gut kennt ihr euch zwischen Strand, Steinen und Spezialitäten aus?
Frage 1 von 15:
Für welche Hollywood-Produktion diente Kroatien nicht als Kulisse?
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