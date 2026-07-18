Tragischer Unfall in Ötztaler Alpen: 63-jähriger Deutscher stürzte auf Wildspitze in den Tod

Ein 63-jähriger deutscher Bergsteiger ist am Samstag bei einer geführten Tour auf die Wildspitze tödlich verunglückt. Der Mann stürzte beim Abstieg über den Südwestgrat rund 200 Meter durch steiles Gelände ab und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Sölden – Geführt von einem 36-jährigen Trainer des Deutschen Alpenvereins war am Samstag eine fünfköpfige Gruppe vom Taschachhaus über den Taschachferner in Richtung des 3774 Meter hohen Gipfels aufgebrochen. Beim Retourweg über den Südwestgrat stieg die gesamte Gruppe ohne Seil ab. Auf einer Höhe von rund 3700 Metern verlor ein als Dritter gehender 63-jähriger Deutscher aus bisher unbekannter Ursache das Gleichgewicht. Er stürzte mit dem Rücken voraus etwa 200 Meter über extrem steiles Gelände in südlicher Richtung ab und erlitt tödliche Verletzungen.