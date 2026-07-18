Insekt hinter Helmvisier brachte 17-jährige Mopedfahrerin zu Sturz

Telfs – Eine 17-jährige Mopedlenkerin ist am Samstagnachmittag auf der Mieminger Straße (B189) bei Telfs gestürzt, nachdem sich ein Insekt hinter ihr Helmvisier verirrt hatte. Gegen 17 Uhr war die Jugendliche auf der B189 in Fahrtrichtung Mieming unterwegs.

Als ein Insekt in ihren Helm flog, verlor die 17-Jährige vor Schreck die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr gegen die angrenzende Böschung. Die Jugendliche wurde bei dem Sturz verletzt und musste in die Klinik nach Innsbruck gebracht werden. (TT.com)