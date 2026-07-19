Tate-Brüder in den USA festgenommen

Der US-britische Influencer und bekennende Frauenfeind Andrew Tate und sein Bruder Tristan sind in den USA festgenommen worden. Die beiden seien am Samstag (Ortszeit) in Miami im Bundesstaat Florida gefasst worden, teilte der US Marshals Service der Nachrichtenagentur AFP mit. Das Promi-Portal TMZ veröffentlichte ein Video, das die Festnahme zeigt.

Die britische Strafverfolgungsbehörde CPS bestätigte die Festnahme. Die Behörde will nach eigenen Angaben die Auslieferung der Brüder im Zusammenhang unter anderem mit Vorwürfen der Vergewaltigung beantragen. Im März hatte die britische Polizei Ermittlungen wegen Vergewaltigungs- und Missbrauchsvorwürfen gegen Andrew Tate aus den Jahren 2014 und 2015 wieder aufgenommen. Der frühere Kickboxer Andrew Tate wurde unter anderem mit frauenfeindlichen Sprüchen und Ansichten in Onlinenetzwerken bekannt.