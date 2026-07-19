Auto nähe der Reichenbachalm rund 100 Meter abgestürzt, zwei Männer in Klinik geflogen
Zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Auto mit drei Insassen rund 100 Höhenmeter abstürzte, war es am Samstag in Roppen gekommen. Ein 19-Jähriger lenkte gegen 17.15 Uhr einen Pkw auf einem Schotterweg in der Nähe der Reichenbachalm. Am Beifahrersitz saß ein 40-jähriger, am Rücksitz ein 27-jähriger Mann. In einer Rechtskurve kam das Fahrzeug von der Straße ab, überschlug sich mehrmals und kam ca. 100 Höhenmeter unterhalb zum Stillstand.
Alle drei Insassen wurden während des Absturzes aus dem Fahrzeug geschleudert. Der 27-jährige Österreicher wurde nur leicht verletzt und konnte die Rettungskette in Gang setzen. Er wurde nach einer Erstversorgung mit der Rettung ins Krankenhaus Zams gebracht. Der Lenker und Beifahrer wurden vermutlich schwer verletzt und nach einer Erstversorgung mit den Hubschraubern in die Klinik Innsbruck geflogen. (TT.com)