Sechsjähriges Mädchen in Natters von Auto angefahren

Ein sechsjähriges Mädchen wurde am Samstagabend auf der Natterer See Straße beim Überqueren der Straße von einer 34-jährigen Pkw-Lenkerin angefahren. Das Kind ging um 18.35 Uhr alleine an einer eher unübersichtlichen Stelle über die Straße, die Frau, welche mit dem Auto unterwegs war, übersah das Kind und stieß mit ihm zusammen.