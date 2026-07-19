In Klinik gebracht
Sechsjähriges Mädchen stieß in Natters mit Auto zusammen
Ein sechsjähriges Mädchen stieß am Samstagabend auf der Natterer See Straße beim Überqueren der Straße mit dem Pkw eines 34-Jährigen zusammen. Das Kind ging um 18.35 Uhr alleine an einer eher unübersichtlichen Stelle über die Straße, als es zur Kollision kam.
Die Sechsjährige wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht. Der Lenker sowie seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt. (TT.com)