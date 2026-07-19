Wieder Argentinien oder doch Spanien: Wer holt sich den WM-Titel?

Die Mega-WM hat heute (21 Uhr/live ORF 1) ihr Mega-Finale: Titelverteidiger Argentinien fordert Europameister Spanien.

The winner takes it all, the loser standing small“, wird es auch heute nach dem WM-Finale 2026 in East Rutherford im Bezirk New Jersey heißen. Mit der Tatsache, trotzdem eine starke WM gespielt zu haben, wird sich der Verlierer, zumindest im ersten Moment, sicher nicht trösten können. Im achten Turniermatch und fünften in der K.-o.-Runde werden die finalen Helden geboren.

Argentinien könnte bei erfolgreicher Titelverteidigung, das gelang zuletzt Brasilien 1962, den vierten WM-Triumph nach 1978, 1986 und 2022 feiern. Spanien greift im zweiten WM-Endspiel zum zweiten Mal nach 2010 – zuvor wurde man 2008 Europameister – nach den Sternen. Der neue Weltmeister streift eine Siegprämie von 50 Millionen Dollar ein, der unterlegene Finalist darf 33 Millionen am Verbandskonto verbuchen. Ein Blick auf die Protagonisten.

Wer hat den besseren Torhüter?

Argentiniens Schlussmann Emiliano Martínez, der mit einem gebrochenen Ringfinger an der rechten Hand agiert und eine notwendige Operation nach hinten schob, ist ein Schlitzohr. Der 33-jährige Schlussmann von Aston Villa, der ein Spiel auch „anzünden“ kann, merkte bezüglich Elfmeterschießen und Druck einmal an: „Wenn die Kartoffeln heiß sind, muss man sie aus dem Ofen nehmen, und ich bin immer bereit, das zu tun, auch wenn es mir die Hände verbrennt.“

Sein spanisches Gegenüber Unai Simón, der bei der WM erst einen Gegentreffer hinnehmen musste, ist ein ruhigerer Geist. Der 29-jährige Goalie von Atletico Bilbao, der Arsenal-Schlussmann David Raya (2025/26 erneut zum besten Goalie der Premier League ausgezeichnet) das Nachsehen gibt, genoss schon in den Nachwuchsauswahlen das Vertrauen von Luis de la Fuente und konnte es im Turnier eindrucksvoll rechtfertigen. Zum Teamgeist der Spanier merkt er an: „Wenn jeder sein Leistungsmaximum abruft, kann uns keine Nationalmannschaft der Welt schlagen.“

Wer hat die bessere Defensive?

Während Argentinien schon sieben Gegentreffer kassierte, davon sechs in den vier K.-o.-Duellen gegen Kap Verde (3:2 n. V.), Ägypten (3:2), Schweiz (3:1 n. V.) und England (2:1), fing sich Spanien nur im Viertelfinale beim 2:1 gegen Belgien ein Gegentor ein. Wie die französische Offensive, oft schon mit dem berüchtigten Gegenpressing, im Halbfinale wegverteidigt wurde, war „a la bonne heure“. Genauso wie die Leistungen der beiden spielstarken Außenverteidiger Marc Cucurella und Pedro Porro, die auch offensive Impulse setzen. Vorteil Spanien.

Spaniens Wunderkind Lamine Yamal meldete sich fit. © MAURO PIMENTEL

Wer hat die bessere Offensive?

Rund um den 39-jährigen WM-Topscorer Lionel Messi (acht Tore, vier Vorlagen) hat Argentinien mit Abstand am meisten Tore (19) erzielt. Spanien ist rund um Jungstar Lamine Yamal (19), der nach Oberschenkelproblemen fürs Finale wieder fit sein sollte, aber siebenmal öfter (120:113) zum Abschluss gekommen. Die kollektive Wucht, die die Gauchos mit Edeljoker und Goldtorschütze Lautaro Martínez im Halbfinale gegen England erzeugten, war beeindruckend. Leichter Vorteil Argentinien.

Was spricht für Spanien?

Das Selbstverständnis im Ballbesitz und Gegenpressing sind beim Europameister von beängstigender Qualität. Im Zentrum steht mit Sechser Rodri eine Passmaschine wie ein Zweikampfmonster. Er kann den Takt in jeder Sekunde vorgeben. Ein Super-Joker wie Merino hat schon zweimal getroffen.

Was spricht für Argentinien?

Keine andere Mannschaft exerzierte im Turnierverlauf besser vor, was es heißt, mit großer Leidenschaft für die eigenen Farben zu „bluten“. Die argentinische Albiceleste ist reich an Mentalitätsmonstern. Gegen Ägypten (0:2) und England (0:1) wurde ein Rückstand gedreht, die Überzeugung in den eigenen Reihen scheint bei einer echten Turniermannschaft schier unüberwindlich. Mit dem Wissen um Messis Geniestreiche.