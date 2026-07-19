Starke Alkoholisierung
29-Jähriger in Söll bewusstlos neben seinem Fahrrad gefunden
Nach einem Fest in Söll wollte in der Nacht auf Sonntag ein 29-jähriger Mann mit seinem Fahrrad nach Hause fahren. Das Problem: Er war stark alkoholisiert. So stark, dass er gegen 3.45 Uhr von einem Passanten bewusstlos neben seinem Fahrrad liegend aufgefunden wurde.
Der Passant verständigte sofort die Rettung, nach der Erstversorgung vor Ort wurde der 29-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Kufstein gebracht. Ein Alkotest bestätigte eine entsprechend hohe Alkoholisierung des Mannes. Gegen den Radlenker wird nun Anzeige erstattet. (TT.com)