Einbruch in Firmengebäude in Innsbruck: Täter erbeuteten Bargeld

In Innsbruck kam es am Sonntag in den frühen Morgenstunden zu einem Firmeneinbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gegen 03.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Gewerbebetrieb, indem sie ein Fenster mit einem Brecheisen und einem Schraubendreher aufhebelten. Im Gebäudeinneren wurden die Büroräumlichkeiten durchsucht. Die Einbrecher erbeuteten einen Bargeldbetrag in niedriger vierstelliger Höhe.