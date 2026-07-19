Verletzte nach Hagel: Bad Bunny-Konzert in Mailand musste abgebrochen werden

Mailand – Wegen eines heftigen Hagelschauers ist ein Konzert des puerto-ricanischen Sängers Bad Bunny in Mailand abgebrochen worden. Rund 80.000 Menschen mussten am Samstagabend das Ippodromo SNAI San Siro in der norditalienischen Großstadt verlassen, wie die italienischen Nachrichtenagenturen ANSA und Adnkronos berichteten.

Nach Angaben der Feuerwehr wurden mehrere Zuschauer von großen Hagelkörnern am Kopf getroffen und verletzt. Sie seien vom Rettungsdienst versorgt worden. Ob das Konzert zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt wird, war zunächst nicht bekannt.

Bad Bunny (32) ist für seinen Musik-Mix aus Reggaeton, Latin Trap und Pop bekannt. Jüngst sorgte er mit seinem politisch aufgeladenen Auftritt in der Halbzeitshow des amerikanischen Super Bowls für Schlagzeilen.

Neben dem Banner der USA ließ der Grammy-Preisträger zum Ärger von US-Präsident Trump Flaggen von anderen Ländern des Doppelkontinents schwenken. Der Musiker gilt als ausgesprochener Kritiker der radikalen Abschiebepolitik Trumps. (TT, APA, dpa)