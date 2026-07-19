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Musikkapelle Ampass sucht mit ungewöhnlichem Video nach einer neuen Leitung

Bernhard Frischmann, Obmann der Musikkapelle Ampass, und Vanessa Lechner, Vereinsmitglied und Initatorin des Videos, hoffen, dass sie mit dem Video Erfolg haben und demnächst einen Kapellmeister finden.
© Axel Springer
Eva-Maria Hörtnagl

Von Eva-Maria Hörtnagl

Die Musikkapelle Ampass sucht eine neue musikalische Leitung: Nicht mit einer klassischen Ausschreibung, sondern mit einem Social Media-Video. Doch auch andere Musikkapellen tun sich schwer, das Amt zu besetzen.

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