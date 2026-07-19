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Musikkapelle Ampass sucht mit ungewöhnlichem Video nach einer neuen Leitung
Bernhard Frischmann, Obmann der Musikkapelle Ampass, und Vanessa Lechner, Vereinsmitglied und Initatorin des Videos, hoffen, dass sie mit dem Video Erfolg haben und demnächst einen Kapellmeister finden.
© Axel Springer
Die Musikkapelle Ampass sucht eine neue musikalische Leitung: Nicht mit einer klassischen Ausschreibung, sondern mit einem Social Media-Video. Doch auch andere Musikkapellen tun sich schwer, das Amt zu besetzen.
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